Erdoğan, İsveç'ten getirilen Gülüşken'in kızı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'ten uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'ten uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü.
Erdoğan, Leyla Gülüşken ile yaptığı görüşmede, tıbben üzerlerine ne düşerse yerine getireceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeyi paylaştığı tweetinde, "Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz." ifadelerini kullandı.