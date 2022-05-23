Erdoğan, İsveç Başbakanını hizaya getirdi, PKK'lı vekiller çıldırdı!

Savaş nedeniyle NATO'ya katılmak istediklerini dile getiren Finlandiya ve İsveç'in önündeki Türkiye engeli, tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin İsveç'in terör örgütü PKK'ya verdiği desteği ve ülkeye koyulan kısıtlamaları kaldırma talebine karşılık açıklamalar peş peşe gelirken, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson dün devlet televizyonu STV'ye açıklamalarda bulundu.

Andersson ayrıca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO uygulamasına ilişkin bugünkü görüşmemizi takdirle karşılıyoruz. Barış, güvenlik ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını açıklayan Andersson içeriden destek kaybetti.

Terör örgütü PKK üyesi İran asıllı vekil çıldırdı

İsveç Parlamentosu'nda vekil olan İran asıllı terör örgütü PKK üyesi Amineh Kakabahev hükümetten desteğini çekti.

Basına açıklama yapan Kakabahev, kendilerine verilen sözlerine tutulmadığını ifade ederek İsveç'teki gidişattan mutlu olmadığını söyledi. Kakabahev, "Eğer anlaşmaya uymazlarsa ben de önemli oylamalarda desteğimi çekeceğim" dedi.

'Her zaman olduğu gibi erdoğan'ın taleplerine boyun eğiyor'

Kakabahev dün sosyal medya platformu Instagram'dan da nefret kusmaya devam ederek, "İsveç, her zaman olduğu gibi Erdoğan'ın taleplerine ve açıklamalarına boyun eğiyor. Magdelena Andersson'un ve parlamentonun benim ve birçok özgürlük savaşçısının Türkiye'ye iadesi konusunda Büyükelçilik ve Türkiye'nin taleplerini göz ardı etmemeleri resmen bir skandal. Hatalı davranıyorlar." dedi.