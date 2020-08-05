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Siyaset

Erdoğan İstanbul Sözleşmesi için harekete geçti! "Daha fazla uzatmayın" talimatı

AK Parti’de İstanbul Sözleşmesine dair yaşanan tartışmalar ve farklı bakış açıları önümüzdeki hafta toplanacak MYK’da kapsamlı olarak ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konunun daha da uzatılmadan kararın verilmesini istediği ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 18:39:00 -
Erdoğan İstanbul Sözleşmesi için harekete geçti! "Daha fazla uzatmayın" talimatı

AK Parti’nin bugün yapılması planlanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve il başkanları toplantıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da olmaması ve diğer programları nedeniyle önümüzdeki haftaya ertelendi. İl Başkanları için 13 Ağustos tarihi belirlenirken MYK için ise net bir tarih belirlenmedi. Erdoğan’ın MYK ile birlikte MKYK’yı da toplayabileceği ifade ediliyor. MYK’da İstanbul Sözleşmesine dair son dönemde yaşanan tartışmalar ve farklı bakış açıları bir kez daha ele alınacak.

İbrenin gösterdiği

AK Parti MYK toplantısında bu ayın sonunda başlaması beklenen ilçe ve il kongrelerine dair süreçler, teşkilatların yaz dönemi çalışmaları, sosyal medya düzenlemesinin ardından atılacak adımlar, Meclis’in yeni dönemdeki gündemi ele alınacak. Toplantının önemli gündem başlıklarından biri de İstanbul Sözleşmesi tartışmaları olacak. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek gerektiği yönündeki açıklamasının ardından alevlenen tartışmalarda bir önceki MYK’da çalışma yapılması kararı alınırken, kulislere ağırlıklı görüşün sözleşmeden “çekilme” yönünde olduğu yansımıştı. Ancak parti içinde konuya ilişkin tartışmalar sürüyor.

Büyük çoğunluk çekilme taraftarı

AK Parti içinde ve tabanında azınlıkta kalan bir grup sözleşmenin mevcut haliyle sürmesi gerektiğini savunuyor. Fakat parti içinde böyle bir ihtimal gündemde tutulmuyor. Sözleşmeden çekilmeyi savunan güçlü bir grup ise İstanbul Sözleşmesi’nin aile yapısına ve İslami kurallara aykırı olduğunu savunuyor. Sözleşmeden çekilmeyi savunan kesimde yeni bir yasa çalışması yapılabileceği ve kamuoyuna kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda güçlü bir mesaj verilebileceği de dillendiriliyor. 

Erdoğan'dan daha fazla uzatmayın talimatı

Tüm bu tartışmalar devam ederken Erdoğan’ın da konunun daha fazla uzamasını istemediği ve yapılacak değerlendirmelerin ardından kararını vererek kamuoyuna duyurulacağı ifade ediliyor.

Vatandaşlar 'sözleşme iptal edilsin' istiyor

Öte yandan vatandaşlar, Türkiye'nin bir grup azınlığın dayattığı ifsat projesi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi için sosyal medya başta olmak üzere çağrı yapmaya devam ediyor.

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