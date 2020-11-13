Erdoğan, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu: (1)

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi iradesini korumak için tanklara meydan okuyan bu milletin oyunu bir torba kömüre, bir paket makarnaya satmayacak kadar şerefli, onurlu, haysiyetli bir millet olduğunu bir türlü anlayamadılar. Eski Türkiye bakiyesi bu elitist, bu kibirli zihniyetin son günlerde yeniden hortladığını görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı olarak şehre beşinci ziyaretleri olduğunu aktaran Erdoğan, daha önce Başbakan olarak farklı vesilelerle şehre geldiklerini söyledi.

Erdoğan, toplu açılış törenleriyle yapımı tamamlanan eserlerin hizmete alındığını ve bunun gururunu hep birlikte yaşadıklarını vurgulayarak, seçim dönemi olsun olmasın hemen her yıl şehri ziyaret ederek Tekirdağlıların derdine, sevincine, hüznüne ortak olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz birileri gibi yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı sağa, sola değil, yabancı medya organlarına hiç değil, doğrudan milletimize anlatıyor, milletimizin icazetini arıyoruz. Ülkemizle ilgili meselelerimizi de yine milletimize danışıyor, onlarla istişare ediyoruz. Seçim meydanlarında ne söz verdiysek göreve geldiğimizde onları tek tek hayata geçirmenin çabası içindeyiz. Girdiğimiz her seçimde bize görev veren, yetki veren, sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz." şeklinde konuştu.

Tekirdağ'ın projelerini bizzat takip ederek, sıkıntılarını, sorunlarını çözüme kavuşturduklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Merhum Neşet ustanın dediği gibi 'Dost elinden gel olmazsa varılmaz / Rızasız bahçenin gülü derilmez / Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez / Gönülden gönüle giden yar oy.' Biz de ülkemizin 81 vilayetine giderek insanımızla gönülden gönüle kurduğumuz o yolu hep canlı, diri tutmanın derdindeyiz. Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her biriyle tesis ettiğimiz işte bu sarsılmaz bağdır. Ancak 18 yıllık iktidarlarımız döneminde elde ettiğimiz başarıları kömüre, makarnaya, bir torba pirince bağlayanlar oldu. Milletten teveccüh göremeyenler, milletin takdirine mazhar olamayanlar, milleti tahkir ederek kendilerini avutmaya çalıştılar. Bunlar emek vermek, gayret etmek, üretmek yerine, çalışana, üretene, hizmet götürene çamur atmayı marifet zannettiler. Milleti anlamak, milletin derdine ortak olmak yerine, Ankara'daki sırça köşklerinden, gazetelerdeki köşelerinden milleti aşağılamayı tercih ettiler."

- "Şehir Hastanesi her bakımdan şehrimizin iftihar kaynağı olacak bir eserdir

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi iradesini korumak için tanklara meydan okuyan bu milletin oyunu bir torba kömüre, bir paket makarnaya satmayacak kadar şerefli, onurlu, haysiyetli bir millet olduğunu bir türlü anlayamadılar. Eski Türkiye bakiyesi bu elitist, bu kibirli zihniyetin son günlerde yeniden hortladığını görüyoruz. Unvanı kimi zaman gazeteci, kimi zaman sanatçı, kimi zaman akademisyen, kimi zaman da siyasetçi olan bu kifayetsiz muhterisleri artık biz de milletimiz de çok iyi tanıyoruz. Biz bunlara rağmen ülkemize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz siyaseti milletin arasında, yine milletimizle birlikte yapmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uykularından, ailelerinden, vakitlerinden fedakarlık yaparak 81 vilayetin tamamını kalkındırmak için daha çok çalışacaklarını, koşturacaklarını vurgulayan Erdoğan, bugün bu niyetle yeniden Tekirdağ'da olduklarını söyledi.

Erdoğan, partisinin Tekirdağ İl Kongresini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini, 2023'e kadar şehre hizmetkarlık yapacak öncü kadroları tespit ettiklerini belirtti.

Şimdi ise Tekirdağlı vatandaşların hasretle bekledikleri, muhteşem bir sağlık tesisinin açılış heyecanını yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, "Bugün resmi açılışını yaptığımız veya yapmakta olduğumuz İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi her bakımdan şehrimizin iftihar kaynağı olacak bir eserdir." diye konuştu.

(Sürecek)