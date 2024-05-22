Erdoğan "İran" kararını açıkladığı sırada skandal sözler! Trajikomik ve bir o kadar da acınası küstahlık

İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın içinde olduğu helikopter kaybolduğu sırada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin her türlü yardıma hazır olduğu ifade etmişti. Tam bu sırada Halk TV ekranında akademisyen olduğunu söyleyen bir konuk ise "İran’a ne gibi bir yardımınız olabilir ki? Boş bir açıklama" herzelerini yumurtlamıştı. Bu boş muhabbetten sadece 1-2 saat sonra AKINCI İHA'mızın helikopterin enkazına ulaşmasına dikkat çeken Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, "İçinde bir gram vatan sevgisi olan bu işten gurur duyar. Kafasında ve kalbinde uzay boşluğu kadar büyük boşluklar olan da işte böyle saçmalar" dedi. Şahin, yazısında şunları kaydetti:

"İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın içinde olduğu helikopter havada kaybolmuş.

İran çaresizce komşusu Türkiye’den yardım istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir mesaj yayınlıyor ve Türkiye’nin İran’ın yanında ve yardıma hazır olduğunu duyuruyor.

Tam bu sırada Halk TV ekranında akademisyen olduğunu söyleyen bir konuğun ağzından şu sözler dökülüyor: İran’a ne gibi bir yardımınız olabilir ki? Boş bir açıklama. Sizin bizden farklı bildiğiniz bir şey var mı? Mesela Reisi’nin öldüğünü ya da ölmediğini bize aktarabiliyor musunuz? O da yok!

Bu trajikomik ve bir o kadar da acınası küstahlık karşısında moderatör de dayanamıyor. Konuğa “İran açıklama yapmadan Reisi’nin öldüğünü bizim Cumhurbaşkanımız nasıl açıklayabilir” diye çıkışıyor.

Ve bu boş muhabbetten sadece 1-2 saat sonra AKINCI İHA helikopterin enkazına ulaşıyor. Türk İHA’sı 97 dakikada enkazı buluyor. Dünya genelinde milyonlarca insan bu anı dakika dakika takip ediyor.

Türkiye’nin zor günde komşusuna nasıl bir yardımı olabileceği sorusu da cevabını bulmuş oluyor.

Bu ülke ne çektiyse bu kibir abidelerinin boş muhabbetinden çekti.

İçinde bir gram vatan sevgisi olan bu işten gurur duyar. Kafasında ve kalbinde uzay boşluğu kadar büyük boşluklar olan da işte böyle saçmalar…"