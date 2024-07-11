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Gündem Erdoğan, İngiltere yeni başbakanını kabul etti
Gündem

Erdoğan, İngiltere yeni başbakanını kabul etti

Yeniakit Publisher
2024-07-11 21:58:00 -
Erdoğan, İngiltere yeni başbakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için geldiği ABD’de İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği ABD’nin başkenti Washington DC’de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı kabul etti. Görüşmede, Türkiye ve İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, yeni dönemde Türkiye ile İngiltere ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için yeni adımlar atabileceğini, ilişkilerdeki olumlu seyrin artarak devamını arzu ettiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer’ı yeni görevi için bir kez daha kutladı.

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