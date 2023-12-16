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Gündem Erdoğan imzayı attı! Milli Savunma Bakanlığı’na flaş atama
Gündem

Erdoğan imzayı attı! Milli Savunma Bakanlığı’na flaş atama

Yeniakit Publisher
2023-12-16 07:17:00 -
Erdoğan imzayı attı! Milli Savunma Bakanlığı’na flaş atama

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adli Tıp Kurumu Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji üyeliğine Doç. Dr. Nihan Hande Akçakaya atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın görevden alındı.

Milli Savunma Bakanlığı Başmüfettişlik ve Müfettişliklerine de atamalar yapıldı.

Buna göre, Başmüfettişliklere, Albay Şener Çakır, Albay Hüsnü Bilici, Albay Mehmet Ali Al, Albay Murat Yıldırım, Albay Ali Ulu, Albay Mustafa Toprak, Albay Salim Yıldırım, Albay Mustafa Çetiner, Albay Cafer Sadık Ağriş, Albay Bekir Uslu, Albay Oğuzhan Özmen ve Albay Mustafa Ümit Koca atandı.

Müfettişliklere ise Albay Murat Kılıç, Albay Meriç Sülü, Albay Hüseyin Cahit Cerik, Albay Hakan Hügül, Albay Erhan Özsoy, Albay İsmail İlker Bulut, Albay Erkan Gürcan, Albay Atılgan Yazıcıoğlu, Albay Fatih Kara, Albay Yücel Bilgin, Yarbay Metin Atmaca, Yarbay Mustafa Aşkın, Yarbay Ahmet Gökhan Aytek, Yarbay Çağlar Karaca, Binbaşı Ufuk Öztekin, Binbaşı İlker Kaya, Binbaşı Tahsin Arda Karabiber, Binbaşı Güzide Bilgin, Binbaşı Orkun Çelik, Binbaşı Mehmet Ali Ceren ve Binbaşı Erkan Mercan getirildi.
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