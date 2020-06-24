Erdoğan imzaladı! Rıza Kayaalp o göreve atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, olimpiyat ikincisi ve Dünya ile Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp atandı.

Rıza Kayaalp kimdir?

Grekoromen güreşte dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, 1989 yılında Yozgat'ın Kavurgalı köyünde, 10 Ekim'de dünyaya geldi.

11 yasındayken, 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezinde güreş hayatına başladı ve Uluslararası düzeyde ilk başarısını, 2005 senesinde Arnavutluk'ta, Tiran'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 100 kiloda altın madalya kazanarak aldı.

*** Rıza Kayaalp'ın Güreş Kariyeri

Yıldızlar Avrupa Şampiyonluğu sonrasında ASKİ güreş kulübüne geçen Kayaalp, burada eski olimpiyat şampiyonlarından olan Mehmet Akif Pirim tarafından yetiştirildi.

Bu arada eğitimine devam eden yıldız sporcumuz, 2006 yılında liseyi bitirdikten sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulunu kazandı ve bu okuldan da mezun oldu.

2007 senesinde Pekin'de düzenlenen Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonasında gümüş madalya alan milli güreşçi, 2009 yılında Akdeniz Oyunlarında ve yine aynı yıl Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Aynı yıl düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında bronz madalya kazanan Kayaalp,. 2010 yılında Bakü'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası ve 2011 senesinde İstanbul'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında da altın madalya kazanma başarısını gösterdi.

Rıza Kayaalp'ın kariyer piki ise 2010 sonrası oldu ve ard arda gelen Avrupa ve Dünya şampiyonlukları ile tüm spot ışıklarını üzerine çevirdi.

2011 yılında Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanan milli güreşçimiz, 2012 ve 2013 yıllarında Avrupa Şampiyonasında da 120 kg.'da altın madalya kazandı

Rıza Kayaalp 2014-2019 yıllarında 130 kg.'da Avrupa Şampiyonluğu ünvanını korumayı başardı.

2009 ve 2010 yıllarında Dünya Şampiyonasında bronz madalya alan milli güreşçi, 2011 yılında 120 kg.'da, 2015, 2017 ve 2019 yıllarında 130 kg.'da altın madalya aldı.

2013 ve 2014 yıllarında Dünya Şampiyonasında finale yükselen güreşçimiz, gümüş madalyada kaldı.

Bu arada Kayaalp, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda da altın madalyanın sahibi oldu. Letonya'nın başkenti Riga'da süren şampiyonada final maçında Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile karşılaştı ve skor 2-2 berabereyken rakibini tuşla yenerek, altın madalyaya ulaştı.

2012 Londra Olimpiyatlarında 120 kg.'da bronz madalya alan Rıza Kayaalp, 2016 Rio Olimpiyatlarında 130 kg.'da finale çıkmış fakat yine altını kaçırarak, gümüş madalyada kaldı.