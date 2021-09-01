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Ekonomi Erdoğan imzaladı! Çiftçilere müjde…
Ekonomi

Erdoğan imzaladı! Çiftçilere müjde…

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 10:14:00 - 2021-09-01 11:03:15
Erdoğan imzaladı! Çiftçilere müjde…

2021 yılında iklim faktörlerine bağlı olarak yetersiz yağış nedeniyle kayıtlı üretim alanlarında yetiştirdikleri ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacak.

Destekten kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, destekten yararlanacakların, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekiyor.

Ödemeler Ziraat Bankası üzerinden yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus olarak yapılacak ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek.

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