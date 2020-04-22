Erdoğan ile İtalya Başbakanı arasında önemli görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerle ilgili olarak İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.