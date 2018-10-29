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Erdoğan ile Gül'den samimi görüntüler!

Yeni Havalimanı'nın açılış törenine katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanan samimi anlar dikkat çekti. İkili arasında yaşanan samimiyete ilişkin olarak 'eski günlerdeki gibi' yorumları yapıldı. Gül, açılış merasiminde sahneye ismi anons edilerek davet edildi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 20:43
Erdoğan ile Gül'den samimi görüntüler!

Yeni Havalimanı'nın açılış töreninde bir araya gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gülile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında samimi anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanına gelişi sırasında çok sayıda misafir karşılama törenine katılırken, Erdoğan'ı karşılayanlar arasında selefi Abdullah Gül de vardı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gösterdiği ilgi dikkatlerden kaçmadı. Gül ve Erdoğan uzun bir aranın ardından ilk kez bir araya gelirken, görüşmede samimi görüntüler ortaya çıktı.

Açılış için sahneye davet edildi

11. Cumhurbaşkanı Gül, Yeni Havalimanının açılış töreninde sahneye özel olarak davet edildi. Açılış merasimi için ismi anons edilerek sahneye davet edilen Gül'ün, gösterilen saygıdan duyduğu memnuniyet gözlerinden okundu.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 20:43
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. abdullah gül

YORUM YAZ

  • Dadaş Dadaş 22 dk önce
    RTE .... siyaseti değil İlmi Siyaseti bildiği için seviyorum. Allah başımızdan eksik etmesin sağlık sıhhat versin inşaallah. Bizim milletin aydınların yazarların kafası iLMİ SİYASETE pek çalışmıyor. Yapmayın kötü söz söylemeyin diye yazmiştım. Geçen seçimlerin iktidarında muhalefetinde başında RTE vardı. Bunu kimse göremedi. Bunun adı oyundu. Onlar 15 yıllık hizmetin mücadelelerinin yıkılmasını istemezler.
  • VatandasVatandas56 dk önce
    (Editörden: Cümle sonundaki ünleme (!) DİKKAT! 
  • Hilâl Hilâl 1 sa önce
    Bu sinsi gülyine ortalarda görülmeyebaşladıiki yüzlüdüzenbazbu millet senin ciğerinibilirgülefendi
  • SelamSelam1 sa önce
    Ay çok şeker kıyamam size
  • CengoCengo1 sa önce
    Görünen o ki İstanbulun yeni belediye başkanı Abdullah gül
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