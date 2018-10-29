Erdoğan ile Gül'den samimi görüntüler!
Yeni Havalimanı'nın açılış törenine katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanan samimi anlar dikkat çekti. İkili arasında yaşanan samimiyete ilişkin olarak 'eski günlerdeki gibi' yorumları yapıldı. Gül, açılış merasiminde sahneye ismi anons edilerek davet edildi.29 Ekim 2018 Pazartesi 20:43
Yeni Havalimanı'nın açılış töreninde bir araya gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gülile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında samimi anlar yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanına gelişi sırasında çok sayıda misafir karşılama törenine katılırken, Erdoğan'ı karşılayanlar arasında selefi Abdullah Gül de vardı.
Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gösterdiği ilgi dikkatlerden kaçmadı. Gül ve Erdoğan uzun bir aranın ardından ilk kez bir araya gelirken, görüşmede samimi görüntüler ortaya çıktı.
Açılış için sahneye davet edildi
11. Cumhurbaşkanı Gül, Yeni Havalimanının açılış töreninde sahneye özel olarak davet edildi. Açılış merasimi için ismi anons edilerek sahneye davet edilen Gül'ün, gösterilen saygıdan duyduğu memnuniyet gözlerinden okundu.
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