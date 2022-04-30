Erdoğan ile görüşme halinde olan Prens Selman o Türk için emri verdi

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu ilan etmesine sadece 1 puan kalan Trabzonspor'da oyuncular da Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Bordo-mavili ekipte başarının önemli mimarlarından Uğurcan Çakır, bu sezon istatistikleriyle dikkatleri üzerinde topladı. Bu performansıyla beğeni kazanan yıldız oyuncuya Premier Lig'den de talipler gelmeye başladı. İngiliz basını Uğurcan ile ilgilenen ve Trabzonspor'un kapısını çalan o takımı duyurdu. İşte ayrıntılar...



Trabzonspor'a şampiyonluk yarışında en büyük katkıyı veren isimlerin başında gelen kaptan Uğurcan Çakır, her an yuvadan uçabilir. İngiliz basını, Newcastle United ve Leeds United'ın, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını resmen çaldığını duyurdu.

Hayali Avrupa

26 yaşındaki başarılı file bekçisi daha önce yaptığı açıklamada Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'da ülkesini ve kulübünü temsil etme hayalı olduğunu söylemişti.

İngiliz basını, Premier Lig ekipleri Newcastle United ve Leeds United'ın, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını resmen çaldığını duyurdu.

Suud yakın

Akşam'da yer alan habere göre; Avrupa'nın en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecisi olarak dikkat çeken Uğurcan daha pek çok kulüp tarafından da takip ediliyor. Ancak geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan devlet fonuna satılan ve yeniden yapılanma konusunda çalışmalar yapan Newcastle şu anda Uğurcan'ı transfer etmeye en yakın takım olarak gözüküyor.