Erdoğan için o ahlaksız yakıştırmayı yapanlara efsane kapak! Hadi buna da cevap verin bakalım

Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur oylaması öncesinde alınması gereken oyun yüzde 0,5 değil, yüzde 50+1 olduğunu belirterek, "Unutmayın, 8 milyon oy kullanılmadı! 1 milyona yakın geçersiz oyu hesaba katın! Sinan Oğan'ın oylarını ona ilave ettiğinizde, ulaşılmayan 12 milyon oyun kenarda durduğunu göreceksiniz! Bu kadar oyla her şey değişebilir!" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için yapılan ahlaksız yakıştırmaları hatırlatıp, “Nasıl diktatör ki sonuca yarım puan ilave edemedi" diyen Ramoğlu, “Hem Reis kimi işinden etti?

Kimin hayatına müdahale etti?” ifadelerini kullandı.



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