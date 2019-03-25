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Erdoğan 'Hesap soracağız' dedi ve açıkladı: Birileri Hisarcıklıoğlu'nu tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber-Beyaz TV ortak yayınında "Cumhurbaşkanı ile Seçim Özel" programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:29
Erdoğan 'Hesap soracağız' dedi ve açıkladı: Birileri Hisarcıklıoğlu'nu tehdit ediyor

TGRT Haber-Beyaz TV ortak yayınında "Cumhurbaşkanı ile Seçim Özel" programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile işsizliğe karşı bir hamle başlattıklarını ve bu hamlenin de şu anda olumlu bir istikamette devam ettiğini belirterek, "O zaman bize orada 2,5 milyon işsizi işe alma sözü verildi. Türkiye'deki odalar, borsalar vesaire tarafından. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni de takip ediyorum. Geçenlerde Sayın Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldim, kendisine 'Bak bu sözü o gün bana verdiniz ama bu söz hala yerine gelmiş değil.' dedim" şeklinde konuştu.

Gittiği bazı illerdeki oda ve diğer kurumların istihdama nasıl destek verdiklerini ilettiklerini aktaran Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na bu konudaki hamlelerini beklediklerini söylediğini kaydetti.

Erdoğan, "Ama birileri de çıkıyor bu sefer Sayın Hisarcıklıoğlu'nu tehdit ediyor. 'Siz hükümetin mensubu musunuz?' vesaire gibi." diyerek, şöyle devam etti:

"Onlara da hesap soracağız. Ne istedik biz ondan? İstihdama katkısını. Odalar ve Borsalar Birliğinin görevi ne? Bu ülkede yatırıma destek, üretime destek. Burada istihdamda yardımcı olmasından daha güzel, daha kolay ne olabilir. Sen böyle bir siyasi yaklaşımı nasıl yapabilirsin? Onun da hesabını uzaktan soracağız. Künye, münye elimizde. Çünkü bu vatanı seven bir insan bunu söyleyemez. Bu hepimizin ortak derdi ya. Sen de bir yerde bulunacaksın ve oradan terbiyesizce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanına tehdit sallayacaksın. 'Sen bu hükümetin bir mensubu musun?' veya 'Odalar ve Borsalar Birliği bu hükümetin bir mensubu mu?' Biz dayanışma içerisinde çalışacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bir sıkıntısı olduğu zaman çaldığı kapı neresi? Hükümet, Cumhurbaşkanı. Bunlarla yılda biz kaç kere bir araya geliyoruz. Şu anda ülkede eğer herhangi bir konuda bir sıkıntı varsa, yapabilecekleri bir şeyler varsa onları ben sadece TOBB'dan değil, her kurumdan isterim, her kurumun desteğini beklerim. Bu da milletim adına benim en tabii hakkımdır."

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 00:29
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  3. Rifat Hisarcıklıoğlu

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