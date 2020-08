Erdoğan: her oyunu bozarak yola devam edeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sürekli daha ileriye gitmek sürekli daha gelişmişini üretmek mecburiyetindeyiz. Elde ettiğimiz her başarıyı bir sonraki adımın öncüsü olarak görüyoruz. Kamu ve özel sektör savunma sanayisi kuruluşlarımızın bu doğrultuda yürüttükleri her proje geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla’daki “Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni”nde yaptığı konuşmada, acil müdahale ve dalış eğitim botu, yeni sat botu ve süratli devriye botlarının ülkeye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hayırlı olmasını diledi.

Türkiye yoluna devam ediyor

Yerli savunma sanayinin önemine değinen Erdoğan, şunları dile getirdi: “Türkiye, savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Son dönemde sınırlarımız içinde ve dışında elde ettiğimiz pek çok stratejik başarıda savunma sanayisinde kat ettiğimiz mesafenin katkısı bulunuyor. Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Bugün Doğu Akdeniz’den Ege’ye, Karadeniz’den Balkanlar, Kafkaslar ve Afrika’ya geniş bir coğrafyada kendi politikalarımızı hayata geçirebiliyorsak sebebi yine siyasi, ekonomik ve teknolojik alanda geldiğimiz seviyedir.”

İç ve dış faşistler engel olamayacak

Milletin her seferinde milli iradenin yanında yer alarak oyunları bozduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Geçmişte aldıkları dersten yetinmeyenlerin şimdi gözü 2023’e diktikleri anlaşılıyor. Milletimiz o engin ferasetiyle inşallah 2023’te de hem dışarıdaki hem de içerideki faşist kafalara hak ettikleri cevabı verecektir. Biz bugüne kadar Allah’ın inayetinin ve milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık. Sadece Rabb’imize ram olduk, sadece milletimize tabi olduk. Bundan sonra da aynı teslimiyetle Türkiye’nin demokratik hukuk devleti niteliğine yönelik her saldırıyı engelleyerek, her oyunu bozarak yolumuza devam edeceğiz.”

Savunmada hedef yüzde 100 millilik

Yeni bir İstiklal Harbi verdiğimizi vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları anlattı: “Türkiye’nin tek amacı var; kendisinin ve dostlarının meşru haklarını korumaktır. Yürüttüğümüz mücadelede en büyük güven kaynağımız, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstün teçhizat ve sistemlerle donatılmış olarak sahada yerini almasıdır. Savunma sanayi proje bütçesini 5,5 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıkarmamızın gerisinde kendimize olan güvenimiz yatıyor. Yerli ve millilikte yüzde 70’leri aştık ama yetmez! Hedefimiz kritik hiçbir alanda dışarıdan alıma ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi geliştirme ve üretim altyapısı inşa etmektir.”

Dünyayı hizaya getiriyoruz

Dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi listesinde 7 Türk firmasının girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Gemi inşaat sektörümüz, 3 kıtada, 9 ülkeye 130 adet deniz platformunun ihracatını gerçekleştirerek 3 milyar dolarlık ihracata imza attı. Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biridir. Buradan sesleniyorum, diyorum ki, Anadolu’yu (savaş gemisi) inşa ettik, gelin bir de artık şöyle bir, iki veya daha fazla uçak gemisi de inşa edelim. Herhalde yaparız değil mi? Çünkü denizlerde bu caydırıcılığa ihtiyacımız var. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz atılımlar sayesinde bölgesinde oyun kuran, oyun bozan, gelişmeleri yönlendiren bir ülke haline ulaşmamız henüz bir başlangıçtır. Savunma sanayinde takip eden değil takip edilen, tüketen değil üretene geçmemiz gerekiyor.”

Yunanistan ve Mısır rüya görüyor ‘mavi vatan’dan asla taviz vermeyiz

Tuzla’daki törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ve milletin güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma, mavi vatandaki hak, alaka ve menfaatleri gasp etmeye çalışan hiçbir girişime asla müsaade etmeyeceklerinin herkes tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi. Akar şöyle devam etti: “Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de, sadece kendi çıkarlarını gözeten tek yanlı talepleri ve uygulamaları, akla, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk anlayışına kesinlikle uygun değil ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Mısır ile Yunanistan arasında yapılan ve aslında her iki ülke halkının çıkarlarına da aykırı olan sözde deniz yetki anlaşması bizim için yok hükmündedir. Bu anlaşma ile iki ülke halkına haksızlık yapılmıştır.”

Rüştümüzü Libya’da ispat ettik

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de konuşmasında şunları dile getirdi: “Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın en modern silah ve vasıtalarını öz kaynaklarla inşa edip denizcilikte en üstün eğitim seviyesine ulaşarak görevlerini bugüne kadar Karadeniz’de, Ege’de, Libya’da ve Doğu Akdeniz’de icra ettiği gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yerine getireceğine ve denizlerdeki tüm hak ve menfaatlerini koruyarak atalarımızdan aldığımız şerefli sancağı daha da yükseklere taşıyacağına olan inancımız tamdır.”