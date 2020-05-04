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Aktüel

Erdoğan: "Hastalığın tespiti ve tedavisi konusunda kendi özgün modellerimizi geliştirip uygulamaya geçirdik. Bu sayede hem ölüm oranımızı çok aşağıda tuttuk, hem de hastalığın yayılma hızının önünü hızlı şekilde şekilde kestik."

Yeniakit Publisher
2020-05-04 19:38:17 -
Erdoğan: "Hastalığın tespiti ve tedavisi konusunda kendi özgün modellerimizi geliştirip uygulamaya geçirdik. Bu sayede hem ölüm oranımızı çok aşağıda tuttuk, hem de hastalığın yayılma hızının önünü hızlı şekilde şekilde kestik."
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Satılık 2016 model Opel Astra

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