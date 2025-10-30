  • İSTANBUL
Erdoğan görüşmesi öncesi DEM Parti İmralı Heyeti'nden flaş açıklama
Gündem

Erdoğan görüşmesi öncesi DEM Parti İmralı Heyeti'nden flaş açıklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Erdoğan görüşmesi öncesi DEM Parti İmralı Heyeti'nden flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan DEM Parti İmralı Heyeti'nden flaş bir açıklama geldi.

DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Kritik görüşme öncesi İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Mithat Sancar, görüşmeye ilişkin, "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu konularda fikirlerimizi, önerilerimizi, değerlendirmelerimizi sayın Cumhurbaşkanı'na sunacağız. Elbette kendilerinin de bu konuda değerlendirmelerini dinleyeceğiz. İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Meclis Komisyonu üyelerinin İrlanda'ya gideceği yönündeki soruya Buldan, "Soru cevap yapmayalım diye düşündük. Başka zaman bu sorunuza cevap verelim" cevabını verdi.

