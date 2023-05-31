Erdoğan, eski danışmanının aklını aldı

Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi. Erdoğan hazımsızlığını bir defa daha gözler önüne seren Beki, Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesindeki köşesinde, kendisinin aslında Türkiye'nin iyiliğini istediğini ileri sürüp özetle şunları kaydetti:

"Değişim isteyenlere, bu saatten sonra bir tek seçenek kalıyor. O da Türkiye Yüzyılı’nın gerçek, kendilerininse yanılmış olmasını dilemek.

Ekonomimiz şimdi uçuşa geçti de Hans’la George’u kıskandıracak bir rahata ereceksek… Artık Norveçliler gibi paraya para demeden yaşayacaksak… Hepimizin ortak iyiliği için, yanılmış olmayı kim arzu etmez.

Erdoğan’ı seçmeyenler; Türkiye Yüzyılı başalamasın, ekonomi daha kötü olsun diye seçmedi değil… Değişimin, hepimizin ekonomisi için daha iyi olacağını düşündüklerinden seçmediler.

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Üç ondan, beş bundan dış destekle gemiyi yüzdürmek, günü kurtarmak mümkün. Ama gelecek böyle kurulabilir mi? Ve eloğlu, parasıyla kendine ağalık ettirir mi? Kafasına yatmayanlar, değişim istedi.

Hadi Rus santraliyle milli nükleer güç olduk, diyelim. El parasıyla dünyada Türkiye Yüzyılı nasıl başlayacak? Taşıma suyla değirmen dönebilir ama nereye kadar? Aklı almayanlar, değişimden yanaydı.

Körfez’den kısa süreliğine park edilen emanet parayla Merkez’i ve piyasaları rahatlatabilirsiniz. Ama bağımsızlığını kazandırıp ekonomimizi uçurduğunuzu nasıl söyleyebilirsiniz? Havsalasına sığdıramayanlar, değişime oy verdi."