Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil

Muğla'nın Milas ilçesinde CHP belediye başkan adayı olduğu dönemde istifa ederek AK Parti'ye katılan Barış Saylak'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Sayak ile Erdoğan’ın telefon görüşmesinde dikkat çeken diyaloglar yaşandı.

'CHP amblemini hemen sil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Barış Saylak ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Bilgisayarda CHP amblemi halen duruyor. Onu hemen sil." dedi.

"Büyüksün'

Telefon görüşmesinde Saylak'ın, "Büyüksün Reis'im büyük" sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'tan büyük yok." Cevabını verdi.

Saylak, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bakanları Milas’a göndermesini ve projeler konusunda söz vermesini istiyor. Erdoğan ise bakanların seçim sürecinde gelmesinin uygun olmayacağını ifade ediyor.