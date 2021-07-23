Erdoğan elbiselerinizi giydirip, saçlarınızı da mı tarasaydı? İYİ Parti yalanda ısrar ediyor

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine rağmen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü dolayısıyla 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta düzenlenen etkinliklere katılmadı.

Etkinliklere katılmayan Meral Akşener yerine İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu'nu gönderdi.

Öte yandan siyasette adeta mızmız çocuk gibi hareket eden İYİ Parti'den konuya ilişkin tepki çeken bir açıklama geldi.

Yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, kendilerine herhangi bir davet gelmediği yalanını ortaya attı.

Ersin Tatar'ın daveti üzerine Meral Akşener'i temsilen İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu'nun Kıbrıs'a gittiğini ancak bu isimlerin protokolde son sıraya gönderildiğini söyleyen Uğur Poyraz, "Heyetimizin protokolde son sıraya yönlendirilmesi, ne diplomatik ne de siyasi geleneklere uygun düşmemiştir" dedi.

Utanmadan yalanını sürdürdü

Başkan Erdoğan'ın "CHP ve İYİ Parti genel başkanları davet edildi ama maalesef onlar gelmedi" şeklindeki sözlerini "talihsizlik" olarak nitelendiren ve utanıp sıkılmadan yalanını sürdüren Poyraz, "Bazı siyasilerin özel olarak davet edildiği törene, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ya da İYİ Parti adına bir davet gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiğini iddia eden Poyraz açıklamasında şunları kaydetti:

"İşin özeti, kim ya da kimler tarafından olduğunu bilemeyiz ama, Sayın Cumhurbaşkanı’na bir kez daha yanlış bilgi aktarıldığı ortadadır. Kandırmaya alışık kadrolarla çalışmayı tercih eden Sayın Cumhurbaşkanı’nın, tören daveti konusunda da yakınındaki isimlerce kandırıldığını üzülerek görmekteyiz."

Davet edilmesine rağmen etkinliklere katılmayan ve yerine iki genel başkan yardımcısını yollayan Meral Akşener'e toz kondurmayıp utanmadan "davet edilmedik" diyerek yalan söyleyen İYİ Partili Uğur Poyraz'ın bu açıklaması "Bunlar mı ülkeyi yönetmeye talipler?", "Çocuk musunuz siz?", "Ne yapsaydı Erdoğan, gelip elbisenizi giydirip, ayakkabınızı giydirip, saçlarınızı tarayıp Kıbrıs'a mı götürseydi?" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.