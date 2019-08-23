0553 313 94 23

Erdoğan duyurdu: Milletimize müjdelerimiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Çok yakında milletimize Suriye meselesi başta olmak üzere güvenlikten ekonomiye kadar her alanda müjdelerimiz olacak" açıklamasında bulundu.

23 Ağustos 2019 Cuma 21:41
Erdoğan duyurdu: Milletimize müjdelerimiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

Çok yakında milletimize Suriye meselesi başta olmak üzere güvenlikten ekonomiye kadar her alanda müjdelerimiz olacak. Ülkemize içeriden ve dışarıdan yönelen her tehditle baş edecek güce sahibiz.

Biz bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça, kardeş oldukça hep birlikte Türkiye oldukça Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyceğimiz hiçbir sorun ve sıkıntı yoktur. Ülkemizin gelişmesini, büyümesini, güçlenmesini engelleyemenlerin milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak için seferber olmalarının sebebi budur.

Şu anda bu stadyumun içerisinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak geleceğe yürüyoruz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 21:41
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Önce demokrasi demek zorundayız"
    1. "Önce demokrasi demek zorundayız"
    2. Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk..
    3. GÜNCELLEME 4 - Samsun'da sağanak
    4. ‘Ata Yurdundan Anayurduna Kırgız..
    5. TUBİTAK ‘Samsun Bilim Merkezi’ne..
    6. Cezayir'de "Buteflika rejimi..
    7. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi..
    8. Irak’ta patlama: 28 yaralı
    9. Şeftali reçeli nasıl yapılır?..
    10. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
    11. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    12. Erdoğan duyurdu: Milletimize..
    13. Emine Bulut cinayeti
    14. Lübnan'daki Filistinli mültecilerin..
    15. Reçel yaparken sakın bunları yapmayın!
    16. Gümüşhane'de "civciv çıkarma" oyunu..
    17. Filenin Sultanları, Yunanistan’a set..
    18. DSİ'den Rize'ye 17 yılda 946 milyon..
    19. Ordu’daki yağışın bilançosu belli oldu
    20. Emine Bulut için duygulandıran protesto!
    21. Erdoğan: Biz de onları kapının önüne..
    22. Mercimek köftesi nasıl yapılır? Püf..
    23. Şenol Güneş, Beşiktaş Park’ta
    24. Beşiktaş’ın ilk golü Güven’den geldi
    25. Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Göztepe: 0..
    26. Sulama kanalına düşen çocuğun cansız..
    27. Futbol: Süper Lig
    28. Emine Bulut'u öldüren sanığa..
    29. Sevgilisini döverken utanmadı,..
    30. Tüp bebek tedavisi için yaş sınırı var..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Gündeme bomba gibi düştü! Burgazada'ya giden Ahmet Davutoğlu bakın kimin evinde kaldı
    Gündeme bomba gibi düştü! Burgazada'ya giden Ahmet Davutoğlu bakın kimin evinde kaldı