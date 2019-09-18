Erdoğan duyurdu! Kriterleri çok daha yükseğe çıkaracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor. Başkan Erdoğan, "Tüm evlatlarımıza eğitim öğretim konusunda en iyi imkanları sağlama konusunda elimizden geleni yaptık." dedi.

Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde rektör atamalarında akademik olarak çok daha sıkı bir süreç işleteceğiz. Üniversitede iyi bir yönetici dört yılda kurumunu çeyrek asır ileriye taşıyabilir. Bazı üniversitelerimiz hala kendilerinden beklediğimiz seviyeye ulaşamamış durumda." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Eğitim öğretim bütçesini 10 milyar lira civarında aldık 161 milyar liranın üzerine çıkardık. 16 kat arttırdık. Eğitimde katsayı adaletsizliğini bitirdik. Ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilerimizin ders kitaplarını ücretsiz olarak veriyoruz.

"Spor salonu sayısını 10 bine yaklaştırdık"

Tüm okullarımızdaki toplam sayısı 3 bini bile bulmayan spor salonu sayısını 10 bine yaklaştırdık. Bir dönem evlatları kıyafetlerinden dolayı okullara alınmayan Türkiye'den bugünkü eğitim öğretim odaklı okul seviyesine geldik. Öğrenci sayımızın 1,6 milyondan 8 milyona yükselmiş olması başarının en bariz örneğidir. İsteyen her lise mezunu gencimizin yüksek öğrenime girmesinin altyapısını oluşturduk.

Hedeflerimize ulaşabiliriz

Nerede olursa olsun ilmi aramayı emreden bir medeniyetin mensubu olarak ancak bu şekilde hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum. Üniversite sayımız 76'idi 207'ye yükseldi. Öğrenci sayımız da 1,6 milyondan 8 milyona yükseldi. Almanya'da yükseköğrenim öğrenci sayısı 3 milyon biz de 8 milyon ve Almanya'nın nüfusu bizle hemen hemen aynı. Nitelik bakımından da bunu artırmalıyız. Öğrencilerimizin niteliği gibi öğretim üyelerimizin niteliğini de yükseltiyoruz. Eğitim öğretim meselesi önümüzdeki dönem de önceliklerimiz arasında ilk sırada yer alacak.

"İmkanları ayağına götürdük"

İsteyen her lise mezunu gencimizin yükseköğrenime girmesinin altyapısını oluşturduk. Şimdi birileri şunu diyor 'yükseköğrenime girecek de ne olacak diyorlar?' Çok şey olacak…

Bundan yaklaşık 13 yıl önce ülkemizdeki her yıla üniversite kurmayı hedeflediğimizde birileri bizi eleştiriyordu. Fakir fukaranın Hakkari'den evladını İstanbul'a Ankara'ya göndermesi mümkün müydü? Ama biz ne yaptık imkanları yavrularımızın ailelerimizin ayağına getirmiş olduk.

"Sıkı bir süreç işleteceğiz"

Önümüzdeki dönemde rektör atamalarında akademik olarak çok daha sıkı bir süreç işleteceğiz. Üniversitede iyi bir yönetici dört yılda kurumunu çeyrek asır ileriye taşıyabilir. Bazı üniversitelerimiz hala kendilerinden beklediğimiz seviyeye ulaşamamış durumda.

"Yatak kapasitesi yükseltildi"

Ülke çapında üniversiteleri yaygınlaştırırken yurtlarımızın yatak kapasitesini de 677 bine çıkardık. Güneydoğu'da pek çok ilimizde başarı oranı yükseldi. Demek ki imkan hazırlanırsa buralardan da birinciler çıkıyor.

1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor.

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