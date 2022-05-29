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Siyaset Erdoğan duyurdu: Hedefimiz 1 milyon çırak yetiştirmek
Siyaset

Erdoğan duyurdu: Hedefimiz 1 milyon çırak yetiştirmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıtlı çırak ve kalfa sayısının 500 bini geçtiğini, hedeflerinin yıl sonuna kadar 1 milyon çırak yetiştirmek olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 02:27:00 -
Erdoğan duyurdu: Hedefimiz 1 milyon çırak yetiştirmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Mesleki Eğitim Merkezlerine dair bir paylaşım yayınladı.

Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesindeki Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıtlı çırak ve kalfa sayısı 500 bini aştı. Hamdolsun. Hedefimiz, istihdama açılan kapı olarak gördüğümüz Mesleki Eğitim Merkezlerimizde inşallah yıl sonuna kadar 1 milyon çırak yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

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