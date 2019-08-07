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Erdoğan duyurdu: Harekat merkezi kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:41
Erdoğan duyurdu: Harekat merkezi kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, orak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır"

"Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır."

"Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir."

"Yeni bir ivme kazanacağına inanıyorum"

2011 yılında konsey kurduk ve ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Ülke genelinde devam eden reform sürecinin yeni bir ivme kazanacağına inanıyorum.

"1 milyon 300 bin turist ülkemize geldi"

Ülkelerimiz arasında devam eden serbest ticaret müzakerelerini artık neticelendirme zamanı gelmiştir. Kendimize 10 milyar dolarlık yeni bir hedef belirledik.

Karşılıklı atacağımız birçok adım var. Özellikle geçen yıl 1 milyon 300 bin turist ülkemize geldi.

Bu halklarımız arasındaki ilişkilerimizin de ne denli geliştiğinin göstergesidir.

FETÖ konusu

Görüşmelerimizde mevcut bazı sıkıntıların çözülmesi ve ekonomik ilişkilerimizin yeni seviyelere taşınması konusunda görüş birliğinde bulunduk. Görüşmemizin ana konularından biri FETÖ ile mücadele ve güvenlik alanında iş birliği olmuştur.

"Fikir birliği içerisindeyiz"

Mevcut iş birliğimizi ilerletme konusunda sayın mevkidaşımla tam bir fikir birliği içerisindeyiz.

Erdoğan'dan Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin açıklama;

"3 günlük görüşmeler olumlu istikamette devam etti. ABD'lilerle herkat merkezinin kurulması kararı alındı."

"Amerikalılarla bir harekat merkezi kurulması kararını aldık."

Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılmasıydı, bu da Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor."

Zelenskiy'in açıklamalarından satır başları;

Zelenskiy: "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum. Rahat çalışabilmeniz için size şahsım adına garanti verebilirim"

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki değişmeyen tutumunuzdan ötürü (Türkiye'ye) teşekkür ederim"

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:41
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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