  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan düşmanlığında son nokta! Milli Gazete millete ‘aptal’ diyenle kuyuya indi
Siyaset

Erdoğan düşmanlığında son nokta! Milli Gazete millete ‘aptal’ diyenle kuyuya indi

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözlerini manşetine taşıyan Milli Gazete'ye tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Milli Gazete kimlerin ipiyle kuyuya indiğini iyi değerlendirsin" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 14:40:00 -

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı canlı yayında Müslümanlar için büyük hürmet gösterilen ekmeğin ‘aptal toplumların gıda maddesi' olduğunu söyleyerek hadsizce çıkışta bulundu. Yetmezmiş gibi Kolivar, "Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor." ifadeleriyle hükümeti hedef aldı.

Milli Gazete de Kolivar'ın hadsiz sözlerini manşetine taşıyarak sözcülüğüne soyundu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Kolivar'ın sözleri ve Milli Gazete'nin manşeti masaya yatırıldı.

"Kendisi de ekmek üzerinden para kazanıyor." diyen Karahasanoğlu, "Milli Gazete kimlerin ipiyle kuyuya indiğini iyi değerlendirsin." ifadesini kullandı.

İktidarın AK Parti'ye kadar defalarca değiştiğine vurgu yapan Karahasanoğlu, "Demek ki iktidar değişiyor. Millet kimin söylemi daha düzgün geliyorsa ona oy verebiliyor. Dolayısıyla öyle bilimsel konuştuğu da yok. Kafasında bir şablon var, CHP zihniyeti..." diye konuştu.

Hem millete 'aptal' dedi hem milli iradeyi yok sayıp hükümeti hedef aldı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan Habertürk'te skandal ifadeler
Hem millete 'aptal' dedi hem milli iradeyi yok sayıp hükümeti hedef aldı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan Habertürk'te skandal ifadeler

Ekonomi

Hem millete 'aptal' dedi hem milli iradeyi yok sayıp hükümeti hedef aldı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan Habertürk'te skandal ifadeler

"Aptal"a tepki yağıyor! Cihan Kolivar'ın şimdi de rezil paylaşımları ortaya çıktı

Gündem

"Aptal"a tepki yağıyor! Cihan Kolivar'ın şimdi de rezil paylaşımları ortaya çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23