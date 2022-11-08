Erdoğan düşmanlığında son nokta! Milli Gazete millete ‘aptal’ diyenle kuyuya indi

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı canlı yayında Müslümanlar için büyük hürmet gösterilen ekmeğin ‘aptal toplumların gıda maddesi' olduğunu söyleyerek hadsizce çıkışta bulundu. Yetmezmiş gibi Kolivar, "Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor." ifadeleriyle hükümeti hedef aldı.

Milli Gazete de Kolivar'ın hadsiz sözlerini manşetine taşıyarak sözcülüğüne soyundu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Kolivar'ın sözleri ve Milli Gazete'nin manşeti masaya yatırıldı.

"Kendisi de ekmek üzerinden para kazanıyor." diyen Karahasanoğlu, "Milli Gazete kimlerin ipiyle kuyuya indiğini iyi değerlendirsin." ifadesini kullandı.

İktidarın AK Parti'ye kadar defalarca değiştiğine vurgu yapan Karahasanoğlu, "Demek ki iktidar değişiyor. Millet kimin söylemi daha düzgün geliyorsa ona oy verebiliyor. Dolayısıyla öyle bilimsel konuştuğu da yok. Kafasında bir şablon var, CHP zihniyeti..." diye konuştu.