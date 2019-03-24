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Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’

'Cumhurbaşkanına kim yakınsa eleştiriliyor' diyen sanatçı Hülya Koçyiğit, "Sadece biz mi, Cumhurbaşkanı'na kim yakınsa eleştiriliyor, bilmiyorum neden, ben de merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

24 Mart 2019 Pazar 16:12
Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’

Sanatçı Hülya Koçyiğit, "Cumhurbaşkanına kim yakınsa eleştiriliyor. Bilmiyorum neden, ben de merak ediyorum. Sanatçı toplumun her alanındaki olumsuzluğa, her şeye eleştiri getirebilir. Onun için sanatçıya muhalif denilir. Görevi sadece iktidara muhalefet etmek değildir" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu'na konuşan sanatçı Hülya Koçyiğit, TRT 2’de 'Film Gibi Hayatlar' adlı bir program sunduğu için kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Semercioğlu'nun 'Filiz ve Türkan beni aramadı' başlıklı yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

('Siz ve Orhan Gencebay’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yakınlığınız gündemde…' sorusuna) Sadece biz mi, Cumhurbaşkanına kim yakınsa eleştiriliyor. Bilmiyorum neden, ben de merak ediyorum. Sanatçı toplumun her alanındaki olumsuzluğa, her şeye eleştiri getirebilir. Onun için sanatçıya muhalif denilir. Görevi sadece iktidara muhalefet etmek değildir. Ben kendi mesleğimle ilgili eleştirilerimi hep dile getirdim. İnsanların ruh dünyasını geliştirmek, kültürel ve sanatsal konularda daha verimli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konudaki eleştirilerim de dikkate alındı. Ve beni Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na seçtiler. Yapılması gereken çok şeyimiz var.

('TRT’de program yaptığınız için gelen eleştirilere ne diyorsunuz?' sorusuna) Gülüyorum… Liyakata bakılıyorsa benim kültür sanat kanalına sinema programı yapmamdan doğal ne olabilir? Bu ülkede 50-55 senedir mesleğini yapan ve halkın gözünde saygınlığı olan sanatçıların bu göreve getirilmesi kadar doğal bir şey yok.

Mesele TRT ise… TRT kurumuna 2011 yılında program yapmak için müracaat ettik. Anadolu’daki kadınları tanıtmak üzerine kurulu bir programdı. Projeyi sunduk, cevap bile gelmedi. Sonra bir dizi projesi hazırladık, kabul edilmedi. Daha sonra Türkiye’nin girişimci kadınlarını anlatan bir program yapmak istedik, yine onaylanmadı. 8 senede kaç defa müracaat etmişim, kaç defa reddedilmiş?

 

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 16:12
  1. Hülya Koçyiğit
  2. TRT 2

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