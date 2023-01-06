Erdoğan dün Zelensky ve Putin’e ateşkes çağrısı yaptı! Kremlin bugün kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile görüşmesi sonrası gelen son dakika haberine göre Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan edeceğini duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Savunma Bakanı'na Ukrayna'da Ortodoks Noeli nedeniyle ateşkes talimatı verdiği bildirildi.

Rus birlikleri yarın saat 12'den itibaren 36 saat boyunca cephe gerisinde olacak.

UKRAYNA'DAN RUSYA'NIN KARARI SONRASI SERT AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki tüm temas hattı boyunca geçici ateşkes ilan edilmesi yönünde talimat vermesinin ardından, "İkiyüzlülüğünü kendinize saklayın" açıklamasıyla karara tepki gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in çağrısına uyarak, Ortodoks Noel Arifesi kapsamında 6-7 Ocak tarihlerinde Ukrayna’da ateşkes ilan etmesine Ukrayna tarafından ilk tepki geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya'ya çağrıda bulundu. Bir kez daha Rusya'nın sivilleri hedef aldığını ifade eden Podolyak, "İlk olarak, Ukrayna Rusya'nın yaptığı gibi yabancı topraklara saldırmıyor ve sivilleri hedef almıyor. Ukrayna sadece kendi topraklarında bulunan işgalci ordu mensuplarını yok ediyor. İkinci olarak, Rusya işgal ettiği bölgelerden çekilmelidir işte ancak o zaman 'geçici ateşkes' yapılacaktır. İkiyüzlülüğünüzü kendinize saklayın" dedi.