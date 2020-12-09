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Aktüel Erdoğan: "(Demirtaş'ın serbest bırakılacağı iddiası) İnanıyorum ki yargımız Demirtaş gibi teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani'nin, Diyarbakır'ın, Yasin Börü'nün faili odur."
Aktüel

Erdoğan: "(Demirtaş'ın serbest bırakılacağı iddiası) İnanıyorum ki yargımız Demirtaş gibi teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani'nin, Diyarbakır'ın, Yasin Börü'nün faili odur."

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:22:58 -
Erdoğan: "(Demirtaş'ın serbest bırakılacağı iddiası) İnanıyorum ki yargımız Demirtaş gibi teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani'nin, Diyarbakır'ın, Yasin Börü'nün faili odur."
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