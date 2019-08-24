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Erdoğan, Davutoğlu ve Gül’ün memleketine gidiyor

31 Mart yerel seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkür turlarında bulunacağı iller netleşiyor. Erdoğan, teşekkür turu yapacağı iller arasında Gül’ün memleketi Kayseri ile Davutoğlu’nun memleketi Konya’da var.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:47
Erdoğan, Davutoğlu ve Gül’ün memleketine gidiyor

 Sezai Erhan  Yeni Akit 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bu kez teşekkür etmek için milletle yeniden buluşuyor. Bu kapsamda Erdoğan'ın ilk ziyaret ettiği il baba ocağı Rize oldu. Erdoğan yarın ise Trabzon’da olacak.

Pazartesi günü Malazgirt ve Ahlat’ta

Erdoğan, pazartesi günü ise Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü kutlamaları için Ahlat ve Malazgirt’te olacak. Erdoğan’ın, MHP lideri Devlet Bahçeli ile katılması beklenen kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etmesi planlanıyor. Erdoğan’ın burada, geçtiğimiz yıl yapılması için talimat verdiği ‘Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ inşaat çalışmalarını da inceleyecek, Salı günü ise Rusya Federasyonu’na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Hangi illere gidecek?

Erdoğan, teşekkür turu kapsamında başta AK Parti'ye yüzde 50'nin üzerinde oy veren Malatya, Sakarya, Kahramanmaraş, Erzurum, Şanlıurfa ile AK Parti’nin 18.kuruluş yıldönümüne de davet edilmeyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün memleketi Kayseri ile yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun memleketi Konya’ya da gidecek.

1 Eylül’de Konya, 8 Eylül’de Malatya’da

Alınan bilgilere göre, 1 Eylül’de Davutoğlu’nun memleketi Konya’ya gitmesi planlanan Erdoğan, burada Davutoğlu ve çevresini Konyalılara şikayet edecek. 8 Eylül’de ise Malatya’yı ziyaret edecek olan Erdoğan, bu kentte ise bölgedeki illerden Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir belediyelerin teröre destek vermesinden dolayı görevden alındığının üzerinde duracak. HDP’li belediyelere destek veren siyasi partileri eleştirecek, sonrasında ise AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin oğlunun düğününe katılacak.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:47
  1. Van
  2. Şanlıurfa
  3. Trabzon
  4. Sakarya
  5. Rize
  6. Mardin
  7. Kahramanmaraş
  8. Malatya
  9. Konya
  10. Kayseri
  11. Erzurum
  12. Diyarbakır
  13. Bitlis
  14. Recep Tayyip Erdoğan
  15. Ahmet Davutoğlu
  16. Abdullah Gül

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