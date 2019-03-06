0553 313 94 23

Erdoğan: Bush'tan talepte bulundum, şaşırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayın programında, Türkiye'nin insansız hava araçları noktasın geldiği yeri çarpıcı bir örnekle anlattı. Erdoğan, o dönem ABD Başkanı olan Bush'tan İHA istediğini, kendisinin buna şaşırdığını ve 48 saatliğine vermeye razı olduğunu söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 23:54
Erdoğan: Bush'tan talepte bulundum, şaşırdı!

24 TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarının ilk yıllarında savunma sanayisinde yaşadıkları sıkıntıyı anlattı.

Erdoğan şöyle konuştu:

Savunma sanayinde biz göreve geldiğimizde yüzde 20'si yerliydi yüzde 80 ithaldi. Şu anda bizim savunma sanayindeki yerli ürünlerimizin oranı yüzde 65-70'i buldu. Bu bizi teknoloji olarak da güçlü bir konuma taşıdı.

"Bush'tan İHA istedik, şaşırdı!"

Şimdi biz bu adımları atarken buralardan aldığımız güçle mesela İHA bunu bulamıyorduk. Bush'tan İHA istediğimizde şaşırmıştı. Bize 48 saatliğine verelim demişlerdi.

Şimdi bizim öyle bir durumumuz yok. İsrail'den aldıklarımız vardı HERON'lar bozulduğunda yapamıyorduk.

Şimdi daha büyüklerini yapıyoruz. Bir kaç aç içerisinde onlar devreye girecek. Şimdi akıllı bombalar var. Onunla işaretlenen yeri duman ediyorsunuz.

Ama Bay Kemal bundan rahatsız. Niçin oralara gidiliyor diyor. Bay Kemal bundan rahatsızsa başka kim rahatsız HDP de rahatsız bugünkü konuşmasına bakılırsa Meral hanım da rahatsız.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 23:54
  1. BUSH
  2. insansız hava aracı
  3. İHA
  4. abd başkanı
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  6. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    2. ABD'li senatör, askerliği sırasında..
    3. Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis..
    4. Kariyer Okulunun ilk kariyer danışmanı..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu kadın..
    6. Budapeşte'de kitap tanıtımı ve film..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    8. Lucescu: Türkiye'de kimsede o cesaret..
    9. Türk Bilim Heyeti Antarktika’dan yurda..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    11. Rusya'dan ABD'ye 'nükleer füze'..
    12. Karabük’te Türk Dünyası Müzik..
    13. "Suriye'deki kadın mahkumlar derhal..
    14. Türk ekibi, Antarktika Bilim..
    15. İtalya'da meşru müdafaa hakkı..
    16. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    17. "Fatih Terim benim için bir baba figürü"
    18. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Mart 2019
    19. Antarktika'ya giden Türk bilim..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    21. Bakan Soylu: "PKK’yı belediyelere..
    22. Irak’ın, yeni Tahran Büyükelçisi kabul..
    23. Erdoğan: Bush'tan talepte bulundum,..
    24. Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
    25. BM: “Irak’taki balık ölümünün nedeni..
    26. ABD, 77 Venezuelalının daha vizesini..
    27. Milli güreşçi Kerem Kamal 5. kez..
    28. Erdoğan'dan ABD'yi çıldırtacak 'S-400'..
    29. Macaristan ve EPP arasındaki kriz
    30. Rusya: “ABD yasaklanmış füzeleri..
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar