Erdoğan: Bush'tan talepte bulundum, şaşırdı!

24 TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarının ilk yıllarında savunma sanayisinde yaşadıkları sıkıntıyı anlattı.

Erdoğan şöyle konuştu:

Savunma sanayinde biz göreve geldiğimizde yüzde 20'si yerliydi yüzde 80 ithaldi. Şu anda bizim savunma sanayindeki yerli ürünlerimizin oranı yüzde 65-70'i buldu. Bu bizi teknoloji olarak da güçlü bir konuma taşıdı.

"Bush'tan İHA istedik, şaşırdı!"

Şimdi biz bu adımları atarken buralardan aldığımız güçle mesela İHA bunu bulamıyorduk. Bush'tan İHA istediğimizde şaşırmıştı. Bize 48 saatliğine verelim demişlerdi.

Şimdi bizim öyle bir durumumuz yok. İsrail'den aldıklarımız vardı HERON'lar bozulduğunda yapamıyorduk.

Şimdi daha büyüklerini yapıyoruz. Bir kaç aç içerisinde onlar devreye girecek. Şimdi akıllı bombalar var. Onunla işaretlenen yeri duman ediyorsunuz.

Ama Bay Kemal bundan rahatsız. Niçin oralara gidiliyor diyor. Bay Kemal bundan rahatsızsa başka kim rahatsız HDP de rahatsız bugünkü konuşmasına bakılırsa Meral hanım da rahatsız.