Erdoğan: Bu kadın şirazesinden çıkmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 TV'de Helin Aslan ve Murat Çiçek'in sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Akşener'in gittiği şehirlerde vatandaşa "Cumhurbaşkanı size terörist diyor" yalanına çok sert tepki gösterdi.

"BU KADIN ŞİRAZESİNDEN ÇIKMIŞ"

Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bu kadın şirazesinden çıkmış. Ben Denizli'ye de gittim. Orada böyle bir ifade kullanıp kullanmadığımı Denizlili kardeşlerim biliyorlar. Hani bunlar birbirleriyle ortak oldular ya bir yerden kapacak.

Şimdi zaten Bay Kemal yalancı. Bu da ondan yalanı iyi kaptı ve o ne diyorsa o da onu söylüyor. Şimdi Man Adaları diye bir şey tutturdu. Aynı şekilde ailem dava açtılar ve bunları kazandık. Henüz parayı tahsil etmedik. Şimdi bunlar için de bu paralar için de bir yardım sandık kurdular. Oradan bu paraları ödeyecekler. Ben bunu inşallah Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bunun onayı gerekiyor onaylandığı anda parayı tahsil edeceğiz tabii ki.

"MERAL HANIM İSTİKAMETİNİ ÇOK KEZ KAYBETMİŞ BİRİSİDİR"

Meral Hanım Tayyip Erdoğan'ın nasıl olduğunu çok iyi bilir. Meral hanım istikametini çok kez kaybetmiş birisidir. Bir kez Genel Başkanlıktan ayrılıyorum dedi sonra geri geldi.

"MERAL HANIM, TÜRKİYE'DE KÜRDİSTAN DİYE BİR BÖLGE VAR MI?"

Meral Hanım bir kez Tayyip Erdoğan halkına terörist diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir. Malesef HDP'li olup da şu anda terör örgütünün uşaklığını yapanların yönettiği HDP'ye onun başındakilere bir çoğu sizde bunların arşivi var mı bilmiyorum adam kalkıyor ne diyor "Kürdistan'da HDP diyor, batıda da AK Parti ve MHP'yi yok edeceğiz" diyor. Şimdi ben soruyorum ey Meral Hanım Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı sen bunu nasıl kabul edersin?

"HDP KANDİL'DEN YÖNETİLİYOR"

Ben HDP'ye oy verenlere kalkıp da nerede "terörist" demişim bunu ispat etsinler. İspat ettikleri anda ben ne gerekiyorsa onu yaparım.

Diğeri kalkıyor bizim diyor arkamızda YPG/PYD/PKK var diyor. Biz ne diyoruz bizim arkamızda da halkımız var Allah'ımız var. Onlar sırtını onlara dayıyor biz halkımıza ve hakka dayıyoruz sırtımızı. Ben HDP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum bu terör partisine destek vermeyin. HDP Kürt kardeşlerimin derdiyle ilgilenen bir parti değildir. HDP Kandil'den yönetiliyor.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile birlikte Denizli'de düzenlediği ortak mitingde, vatandaşlara seslenirken "Cumhurbaşkanı'nın 'terörist' dediği Denizlililer, nasılsınız?" ifadesini kullanmıştı.