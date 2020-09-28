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Gündem Erdoğan, Boris Johnson ile Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını görüştü
Gündem

Erdoğan, Boris Johnson ile Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz ve ikili ilişkilerin konuşulduğu görüşmede Erdoğan, Ermenistan’ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 22:31:00 - 2020-09-28 22:33:58
Erdoğan, Boris Johnson ile Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile başta Doğu Akdeniz ve Azerbaycan-Ermenistan çatışması olmak üzere ikili görüşmelerin konuşulduğu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Boris Johnson görüştü

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarıyla neden olduğu gerilim başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkiler

Karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması ve 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması konusunda kararlılıklarını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı  Johnson, iki ülke arasında büyük potansiyeli bulunan savunma alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldı.

Doğu Akdeniz meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson ile gerçekleştirdiği görüşmede, Birleşik Krallık’ın Doğu Akdeniz konusunda dengeli ve tarafsız bir tutum sergilemesinin, diyalog ve iş birliği çabalarını desteklemesinin ortak menfaat olduğunu ifade etti.

Azerbaycan-Ermenistan konusu ele alındı

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları sonucu başlayan çatışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin barış ve istikrarı için Ermenistan’ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini vurguladı.

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