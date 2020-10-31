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Aktüel Erdoğan: "Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam edilir."
Aktüel

Erdoğan: "Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam edilir."

Yeniakit Publisher
2020-10-31 20:46:18 -
Erdoğan: "Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam edilir."
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