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Gündem Erdoğan, bin Tarık ile telefonda görüştü
Gündem

Erdoğan, bin Tarık ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Teymur el-Said ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 17:55:00 -
Erdoğan, bin Tarık ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Umman ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Umman'la iş birliğini her alanda geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.

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