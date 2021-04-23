Erdoğan, Biden'la görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirdi.
İki lider Hazirandaki NATO toplantısında ilişkileri görüşecek.
Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Erdoğan ile Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı.
Biden, Erdoğan ile görüşmesinde, iş birliğinin genişletilmesi, anlaşmazlıkların etkili yönetimi ve yapıcı ikili ilişki vurgusu yaptı."