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Gündem Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin Fahrettin Altun'dan açıklama
Gündem

Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin Fahrettin Altun'dan açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında ayak üstü gerçekleşen sohbete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 19:45:00 - 2021-06-14 19:46:12

İletişim Başkanı Fahrettin Atun, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında ayak üstü gerçekleşen sohbete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Dostane bir sohbet gerçekleştirdiler"

Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanı, bugün NATO zirvesinde Başkan Biden ile dostane bir sohbet gerçekleştirdi. İki lider, ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere kısa süre sonra tekrar bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, lobide ABD Başkanı Joe Biden ile ayak üstü bir sohbet gerçekleştirdi. Kritik zirve öncesi yapılan sohbette NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de yer aldı. Bakan Akar, Bakan Çavuşoğlu da Biden ile Erdoğan'ın sohbetini yakından takip etti.

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