Erdoğan Biden görüşmesi ne kadar sürdü? G20 Erdoğan Biden ile ne görüştü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasındaki kritik zirve Roma'da gerçekleşti. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılmadı. Görüşmeyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de katıldı. 20 dakika olarak planlanan görüşme bir saat 10 dakika sürdü.

Erdoğan - Biden görüşmesi büyükelçiler krizi sonrası iki liderin yapacağı ilk yüz yüze görüşme oldu. Biden'ın bu konuyu gündeme getireceği de gelen bilgiler arasında yer alıyordu. Libya ve Afganistan'daki gelişmelerin de görüşmede konuşulan konular arasında olduğu öğrenildi. Suriye başlığı görüşmenin ana maddelerinden birisi oldu. S-400, F-35 ve F-16 konuları da masadaki kritik başlıklar arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede, iki lider Türkiye-ABD ilişkilerini daha güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı. İkili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı olarak atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iklim değişikliği konusunda karşılıklı olarak atılan adımlardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Beyaz Saray: Biden Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi arzusunu dile getirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi arzusunu dile getirdi." denildi.

Görüşme öncesi fotoğraf çektirilirken "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna Biden'in, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" yanıtını vermesi dikkat çekti.