Erdoğan-Biden baş başa görüşmesi sona erdi!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesi sona erdi. 45 dakika süren görüşmes sonrası iki lider heyetler arası toplantıya geçti.

Biden ile ilk yüz yüze görüşme

Aylardır beklenen görüşmede terörle mücadeleden Doğu Akdeniz'e, S-400'den F-35'e kadar birçok konuda ABD ile Türkiye arasında görüş aylığı yaşandığı biliniyor. Biden'ın göreve gelmesinden sonra ilk yüz yüze görüşme iki ülkenin ilişkileri açısından önemli olduğu belirtiliyor.

Türkiye'den terörle mücadele kararlılığı

Bu görüşmeden nasıl bri sonuç çıkacağı bilinmezken Türkiye tarafı özellikle terörle mücadele konusunun altını çizecek. Erodğan, NATO Formu'nda yaptığı konuşmada terörle mücadelede Türkiye'nin en önde gelen bir ülke olduğunu ancak bazı ülkelerin bu mücadelede Türkiye'yi yalnız bıraktığını ifade etmişti.

Görüşme devam ediyor

NATO Karargahı'nda bir araya gelen iki liderin saat 19.00'da başlayan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

İki liderin görüşmesinden ilk kareler geldi. İşte o fotoğraflar: