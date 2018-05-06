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Erdoğan bekleyen kalabalığı görünce mest oldu

Partisinin 6. İstanbul Olağan Kongresi öncesi salon önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Erdoğan, sahneye çıkıp alandaki kalabalığı görünce yüzü güldü.

06 Mayıs 2018 Pazar 15:26
Erdoğan bekleyen kalabalığı görünce mest oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunu açıklayacağı AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi öncesi salon önünde toplanan vatandaşlara hitap etmek için kürsüye çıktı.

ALAN TIKA BASA DOLUYDU

Yağmurlu havaya rağmen alanın tıka basa dolu olması dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların yağmurlukları ile bekledikleri alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması ile coşku tavan yaptı.

Vatandaşların karşısına Uğur Işılak'ın 'Dombra' şarkısı ile çıkan Erdoğan, alandaki kalabalığı görünce yüzünün gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 15:26
  1. İstanbul
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