Erdoğan: Batılı ülkeler, kadına şiddet ve cinayet listelerinde ilk sıralarda yer alıyor

Cumhurbşakanı Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Şiddet mağduru tüm kadınlarımızı tazimle yad ediyorum.. Kadına şiddet konusunda ülkemizde yüksek bir hassasiyet oluşması tek temennimiz. İnsanın insana şiddet uygulaması kabul edilemez. Kadın sevginin sembolüdür.

Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmaya kararlıyız. Tarihimizde kadınlar sosyal hayatta daima çok önemli

Diğer pek çok mesele gibi bununda tek bir sebebi vardır. Bu da cehalettir. Bugün gelişmiş olduğunu söyleyen Batı ülkeleri kadına şiddet ve cinayet listelerinde ilk sıralarda yer alıyor.

Batı ülkeleri kadına şiddet listelerinde ilk sıralarda. Şiddetle mücadelede önemli adımlar bizim dönemimizde atıldı.

Kadına şiddetin kaynağı olan cehaletle mücadele ediyoruz. Aileden başlayıp devlete kadar uzanan bu topyekun mücadelede en önemli adımları biz attık.