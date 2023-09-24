Erdoğan basketbol oynadı! Hamza Yerlikaya ile olan diyaloğu dikkat çekti

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilen görüntülerini paylaştı.

Varank'ın Twitter (X) hesabından, "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam!" notuyla paylaştığı video Erdoğan'ın oynanan basketbol maçlarına ait kolaj görüntülerinden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kondisyon bisikletinde ısınmasıyla başlayan görüntülerde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Mustafa Varank, Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan'ın yer aldığı görülüyor.

Bir görüntüde Erdoğan, eski milli güreşçi Yerlikaya'ya "Hamza sen faul yaptın mı?" diye soruyor. Yerlikaya da "Topu çektim efendim. Bir şey yapmadım" yanıtını veriyor.



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