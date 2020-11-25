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Gündem Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
Gündem

Erdoğan başkanlığında kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.25'te başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:50:00 -

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi ve KKTC'de kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının açılmasının ardından kritik bir dönemde yapılacak yılın 5'inci toplantısında, Türk ordusunun Azerbaycan'da üstleneceği görev ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere önemli stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

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