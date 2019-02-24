Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk - Kanal D ortak yayınında soruları cevapladı.

Anketlerle ilgili soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerde bulundu:

Çok açık, net bir şey söyleyeyim. Benim artık bu anketlere vesaire güvenim kalmadı. Çünkü geçtiğimiz seçimlerde gördük, yaşadık. Doğru dürüst belki bir tanesi yakın tutturuyor. Yüzde yüz tutturma gibi bir şey yok. Çoğu açık ara yanıldı.