Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk - Kanal D ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçim anketlerine değinen Erdoğan, 'önceki seçimlerde gördük, doğru dürüst belki bir tanesi yakın bir sonuç tutturuyor, artık anketlere güvenim kalmadı' dedi.24 Şubat 2019 Pazar 00:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk - Kanal D ortak yayınında soruları cevapladı.
Anketlerle ilgili soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerde bulundu:
Çok açık, net bir şey söyleyeyim. Benim artık bu anketlere vesaire güvenim kalmadı. Çünkü geçtiğimiz seçimlerde gördük, yaşadık. Doğru dürüst belki bir tanesi yakın tutturuyor. Yüzde yüz tutturma gibi bir şey yok. Çoğu açık ara yanıldı.
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