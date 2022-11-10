Erdoğan Anıtkabir'de

Mustafa Kemal 84 yıl önce bugün öldü. Mustafa Kemal'in ölümünün yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de 1 numaralı devlet töreni düzenleniyor. Tören nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de.

Anıtkabir'deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Mustafa Kemal'in mozolesine bıraktı. Mustafa Kemal 84 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, 10 Kasım'a ilişkin mesajını okudu.

Erdoğan, "Aziz Atatürk! Ebediyete intikalinizin 84. yıl dönümünde zat-ı alinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha müreffeh, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.