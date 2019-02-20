Erdoğan Altındağ'da açıkladı! "Bu 4'lü talimat Kandil'den geliyor"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Karapürçek Köroğlu Parkı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Beni bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Altındağ demokrasinin de kalesi olmuştur. Altındağ sadece tarih ve kültürün değil TBMM'ye ev sahipliği yapmasıyla da aynı zamanda milli iradenin de merkezidir. 2014'te Altındağ hizmet siyasetini seçti. Eski Türkiye heveslilerinin özelikle saldırdığı 2009'da Altındağ yüzde 57,3 ile 'milli irade' dedi. 24 Haziran'da Altındağ bir kez daha bize, partimize rekor düzeyde oy oranlarıyla sahip çıktı. 16 Nisan halk oylamasında Altındağ yüzde 63,3 ile kalıcı istikrar dedi, büyük ve güçlü Türkiye dedi. Şu ana kadar girdiğimiz 14 seçimde de Altındağ bize destek verdi. Vesayete karşı durdu. Sizler güçlü duruşunuzla sadece Altındağ ve Ankara'nın gelişmesine katkıda bulunmadınız. Aynı zamanda Türkiye'nin son 17 senesinde, eğitimde, sağlıkta, ekonomide yazdığı destanlarda pay sahibi olmuştur. Rabbim kardeşliğimizi muhabbetimizi daim eylesin. İnşallah 31 Mart akşamında bu başarılarımıza bir yenisi ekleyeceğiz. 31 Mart'ta Altındağ'dan yine rekor bekliyoruz.

Ankara’mızın manevi muhafızı Hacı Bayram Veli Hazretleri, Şeyh Taceddin Hazretleri, Şeyh İzzettin Hazretleri, Melike Hatun gibi gönül insanları Altındağ’da yatıyor. Örnek hayatlarıyla, Ankara’ya İslam mührünü vuran hak âşıklarını rahmetle yâd ediyorum.

31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır.

"Oylarımız konsolide olmalı"

Kimin kimlerle yol yürüdüğünü sizler de görüyorsunuz. CHP, HDP ve İYİ Parti yanında da Saadet... Bu 4'lü talimat Kandil'den geliyor. Mesela AK Parti Doğu ve Güneydoğu'da sandıklarda yenilgiye uğratmak. Sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız. Oylarımız konsolide olmalı, Cumhur İttifakı olarak da sandığa yansımalı. Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var. Bizim gündemimizde Türkiye'yi hayalleriyle buluşturmak var. Bizim gündemimizde hizmet ve eser var. Gündemimizde milletimizin lokmasına musallat olan fırsatçılara engel olmak var. Bizim gündemimizde domates, biber, patlıcan fiyatlarını şişirerek insanımızın rızkını bozanlar var. Onların gündeminde bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapmak var. Onların gündeminde Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışanlara payanda olmak var. CHP'nin gündeminde bölücü terörün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapmak, geleceğepusu kurmak var.

"FETÖ paçavraları önünde nöbet tuttular"

Biz ihya etmenin, inşa etmenin, yeni eserler, yeni projelerle ülkemizi kalkındırmanın mücadelesini verirken, CHP yıkmanın yasaklamanın peşinde. Basın özgürlüğü diyerek FETÖ'nün paçavraları önünde nöbet tuttular. Gezi olaylarında sokakları yakıp yıkan bunlardı. Belediye otobüslerini ateşe veren vandallara sahip çıktılar. 7 Ağustos'ta Yenikapı'da yeni bir ruh inşasına çalışırken, cuma akşamına kadar 'hayır' dedir. Son anda geleceğini bildirdi, baskılara dayanamadı. Bir müddet sesini çıkarmadı. Sonra 'Yenikapı ruhu bitmiştir' dedi. Bunlarda vatanseverlik yok.

"Bu tür çağrıları Rumlardan işitiyorduk"

Önceki gün bir CHP milletvekili çıktı, doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımızı eleştiriyor, durdurulmasını istiyor. Gaflettir bu. Bu tür çağrıları Rumlardan işitiyorduk. Bizi en çok yaralayan CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır. Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan rahatsızlık tabiidir. Sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır.

Ayrıntılar gelecek...