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Siyaset Erdoğan, Aliyev'in davetini kabul etti
Siyaset

Erdoğan, Aliyev'in davetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 22:13:00 - 2022-05-02 22:16:10
Erdoğan, Aliyev'in davetini kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı, Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni vurgulayan iki lider, ilişkilerin geleceğine ilişkin konuları ele aldı.

Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti.

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