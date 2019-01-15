Erdoğan, Aliya İzzetbegovic'in nasihatını paylaştı! 'Oğlum Tayyip...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partililere seslendi. Erdoğan konuşmasında, merhum Bilge Kral Aliya İzzetbegovic'in kendisine ölmeden önce verdiği nasihatı paylaştı.15 Ocak 2019 Salı 13:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Bosna-Hersek'in İlk Cumhurbaşkanı merhum Bilge Kral Aliya İzzetbegovic'in kendisine ölmeden önce verdiği nasihatı anlattı.
"Oğlum Tayyip..."
Erdoğan, Bilge Kral'ın ölüm döşeğinde kendisine, "Oğlum Tayyip! Buralar Evlad-ı Fatihan'dır. Buraları hiç boş bırakmayın" dediğini söyledi.
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