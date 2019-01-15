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Erdoğan, Aliya İzzetbegovic'in nasihatını paylaştı! 'Oğlum Tayyip...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partililere seslendi. Erdoğan konuşmasında, merhum Bilge Kral Aliya İzzetbegovic'in kendisine ölmeden önce verdiği nasihatı paylaştı.

15 Ocak 2019 Salı 13:16
Erdoğan, Aliya İzzetbegovic'in nasihatını paylaştı! 'Oğlum Tayyip...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Bosna-Hersek'in İlk Cumhurbaşkanı merhum Bilge Kral Aliya İzzetbegovic'in kendisine ölmeden önce verdiği nasihatı anlattı. 

"Oğlum Tayyip..."

Erdoğan, Bilge Kral'ın ölüm döşeğinde kendisine, "Oğlum Tayyip! Buralar Evlad-ı Fatihan'dır. Buraları hiç boş bırakmayın" dediğini söyledi. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:16
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Aliya İzzetbegoviç
  3. Bilge Kral
  4. Bosna Hersek

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