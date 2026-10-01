Erdoğan, AK Parti'nin kadın üye sayısının 6 milyon 214 bini geride bıraktığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kadın üye sayısının bugün itibarıyla 6 milyon 214 bini geride bıraktığını, son bir buçuk yılda 700 bin kadın üyenin daha partiye katıldığını söyledi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Kamp formatında tertip edilen toplantının parti, demokrasi, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Kadın Kolları Başkanlığı'nın çalışkanlığıyla ve kurumsal birikimiyle hem partiye hem ülkeye katkı sağladığını belirtti.

Erdoğan, teşkilatın sahadaki çalışmasını şu sözlerle anlattı: "İl, ilçe ve mahalle teşkilatlarımız özellikle bir gönüle daha girebilmek, 12 milyon nüfuslu büyük AK Parti ailesine bir fert daha kazandırabilmek için aşk ile sevda ile davaya adanmış bir ruhla çalışıyor."

"Biz ise sadece bu partinin tabelasını asma görevini yaptık"

AK Parti'yi milletin kurduğunu söyleyen Erdoğan, kendilerinin yalnızca partinin tabelasını asma görevini yaptığını ifade etti. Partinin bugünlere gelmesinde en büyük payı, yola birlikte çıktıkları ve bu hareketi birlikte kurdukları kadınlara verdi.

Erdoğan, partinin "sistemin gadrine uğramış, eğitim ve çalışma hakkı elinden alınmış, kamusal alandan dışlanmış, geleceği çalınmış" kadınların çabaları, emekleri, dua ve desteğiyle başarıya ulaştığını kaydetti. Konuşmanın bu bölümündeki sözleri şöyle: "Vesayetçilerin ördüğü tek tipçi duvarlar, AK Parti'yi ihya eden, bu hareketi inşa eden, kötü gidişata itiraz eden kadınların mücadelesiyle yıkılmıştır."

Kamuda başörtüsü yasağına "utanç vesikası" nitelemesi

AK Parti saflarında mücadele eden kadınların ortaya koyduğu iradeyle Türkiye'nin demokrasi azmini sağlamlaştırdığını aktaran Erdoğan, "İnancından, başörtüsünden, kılık kıyafetinden dolayı yok sayılan kadınlar, AK Parti'yle yeniden merkeze taşınmıştır" dedi.

Eğitimden siyasete, sosyal hayattan sivil topluma yapılan düzenlemelerle kadınların statüsünü güçlendirecek çok sayıda adım attıklarını belirten Erdoğan, kamuda başörtüsü yasağını "ülkemiz için tam anlamıyla bir utanç vesikası" olarak nitelendirdi ve yasağı kaldırarak bu zulme son verdiklerini söyledi.

Erdoğan'a göre kadınlar bugün bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet teşkilatı ve ordu bünyesinde hiçbir baskıyla, hiçbir yasakla karşılaşmadan devletine ve milletine hizmet ediyor.

Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans vurgusu

Kadına yönelik şiddeti kırmızı çizgileri olarak belirlediklerini söyleyen Erdoğan, meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdiklerini aktardı. "Bütün bunları lütuf olarak değil görevimiz olduğu için yaptık" diyen Erdoğan, kadınların Türkiye'nin istikbal mücadelesi için taşıdığı önemin idrakinde olduklarını belirtti.

Erdoğan, gerekli imkanlar sağlandığında kadınların neler başardığını ve ileride neleri başarabileceklerini bilen bir parti olduklarını, aile yapısını muhafaza eden en güçlü halkanın kadınlar olduğunu söyledi.

Partiye yönelik saldırı kampanyası iddiası

Son günlerde bazı kişilerin olumsuz hadiseleri fırsat bilerek AK Parti'ye yönelik bir saldırı kampanyası başlattığını belirten Erdoğan, bu kişilerin "münferit örneklerden hareketle" değerleri de hedef alan bir tavır içine girdiğini söyledi.

"Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar" diyen Erdoğan, kadınların uğruna mücadele verdiği ve bedel ödediği en temel haklarını saldırı malzemesi yapanları milletin takdirine havale ettiğini ifade etti.

Erdoğan, milletin basiretiyle ve irfanıyla ne yapılmak istendiğini gördüğünü, kendilerinin bunlara prim vermeden işlerine baktığını kaydetti ve teşkilata "bunlara kulak asmadan" çalışmaya devam etme çağrısı yaptı.

Türkiye'nin son 25 yılına mühürlerini vurduklarını hatırlatan Erdoğan, gelecek çeyrek asra ve gelecek yüz yıla da damga vuracaklarını söyledi. "AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek" diyen Erdoğan, milletin desteği ve hayır duasıyla, teşkilatın çabalarıyla bu ülkeye ve millete hizmete devam edeceklerini belirtti.

Programda Erdoğan konuşmasına başlamadan önce, 2018 yılında seçim kampanyası kapsamında kendisine ithaf edilen 'Dönmem Geri Senin Yolundan' adlı eser çalındı. Konuşmanın tamamlanmasının ardından merhum sanatçı Kayahan'ın 'Bir Aşk Hikayesi' adlı eseri çalındı.

Programın sonunda, Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle yürütülen okuma yazma çalışmaları kapsamında 55 yaşında okuma yazmayı öğrenen Asya Durmaz'ın kaleme aldığı mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi.