Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmenimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, demokrasiden, insan haklarından, hukuktan, adaletten, özgürlüklerden yana en küçük bir sıkıntılarının olmadığının ispatının 18 yıllık iktidar geçmişleri olduğunu belirtti.

Bu ülkede hangi kesimin ne sıkıntısı varsa hepsini birer birer çözdüklerini vurgulayan Erdoğan, "Asırlık talepleri, asırlık sıkıntıları, asırlık ihmalleri ortadan biz kaldırdık. En batıdan en doğuya, en kuzeyden en güneye biz hükümet olarak, devlet olarak girilmedik yer bıraktık mı? Her yere adımımızı attık. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda aklınıza ne gelirse hepsinde attık." diye konuştu.

Türkiye'de 26 olan havalimanı sayısını 56'ya yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, üniversite sayısının da 74'ten 206'ya çıktığını ifade etti.

Üniversitenin olmadığı il kalmadığını belirten Erdoğan, "Biz istedik ki Hakkari'deki evlatlarımız artık Hakkari'den kalkıp İstanbul'a, Ankara'ya gelmesin, biz üniversiteyi onların ayağına götürelim. Daha önce bunlar niye yapılmadı? Parlamenter demokrasinin olduğu dönemlerde bunlar niye yapılmadı? Sadece bu mu? Şırnak öyle değil mi? Oraya da üniversiteyi biz götürmedik mi? Muş... Oraya da üniversiteyi biz götürmedik mi? Ondan sonra diyorlar ki Kürt sorunu. Ne Kürt sorunu? 2005'te Diyarbakır'daki konuşmamda söyledim: 'Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Varsa bunun sorumlusu benim ve bunu da biz çözeceğiz.' dedim. Allah'a hamdolsun bunları biz çözdük." şeklinde konuştu.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki ulaşım altyapılarının önceki ve şimdi hallerine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oraları çukur hale getiren, çukurlarla adeta döşeyenler kimlerdi? Kürt kardeşlerim adına ortada dolaşanlar değil miydi? Camilerimizi yıkanlar onlar değil miydi? Onlar, bunları yaparken daha sonra, işte niçin kayyum atanıyor diyenlere sesleniyorum, bunlar maalesef oralarda devletten aldıkları imkanları dağa gönderenlerdi. Dağa gönderdikleri için de onunla kalmadılar, çukurlar açtılar. Biz de bu kayyumlarla beraber hamdolsun tüm bölgeyi tepeden tırnağa enerjisi, sağlığı, eğitimi, adaleti, emniyetiyle hala devam ediyoruz ve buralardaki düzenlemeleri yaptık. 15-20 yıl önce o bölgeye gidenler şimdi gittikleri zaman tanımıyorlar. Niye? Bambaşka bir Diyarbakır var, bambaşka bir Siirt var, bambaşka bir Hakkari var, bambaşka bir Şırnak var. Daha yeni oradaydık. Çünkü biz bu millete hizmet için varız. Biz bu millete özellikle barış için geldik nerede terör varsa, nerede terörist varsa bunların başını ezmek için varız."

- "Asla demokrasi ve hukuk yolundan ayrılmadık"

Teröre bulaşmamış olması şartıyla hiç kimseyi dışlamadıklarını ve ötekileştirmediklerini söyleyen Erdoğan, tam tersine terörden meşru siyasete geçiş yolunu açmak için her yolu denediklerini, her fedakarlığı yaptıklarını bildirdi. Akrep karakterli terör örgütünün kendi kendini sokarak bu fırsatı heba etmiş olmasına rağmen bölgedeki insanlarla gönül bağını güçlendirerek Türkiye'de yepyeni bir dönemi başlattıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Vesayetle mücadele ederken de terör örgütlerinin sınırlarımız içinden ve dışından gelen saldırılarını karşılarken de darbelere meydan okurken de uluslararası kuşatmaları kırarken de asla demokrasi ve hukuk yolundan ayrılmadık. Hal böyleyken birilerinin çıkıp da Türkiye'yi bambaşka bir fotoğrafın içinde göstermeye kalkmasının arkasında, haksızlığın ötesinde art niyet ararız. Bunu yapan Avrupalı ve Amerikalı çevrelerin niyetlerinin kesinlikle özgürlüklerin savunuculuğunu yapmak olmadığını, başka ajandalarla hareket ettiklerini, azıcık vicdan ve izan sahibi herkes zaten biliyor."

- "Bizzat işin sahipleri ikrar etti"

Erdoğan, CHP başta olmak üzere benzer görüşlerin savunuculuğunu yapanların nereden beslendiğini de bizzat işin sahiplerinin ikrar ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Hadi yeminli Türkiye düşmanlarını anladık. Hadi CHP gibi onların içerideki tetikçilerini de anladık. Peki, yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli? Neymiş? Filancalar filancalar niye hala hapisteymiş... Bunları herhalde ödüllendirecek halimiz yok. Bir taraftan adalet diyoruz, biz bir taraftan adalet derken, bu kadar ölen, bu kadar maalesef dağa kaçırılan o yavruların anneleri Diyarbakır'daki HDP binasının önünde artık yılları devirdik, yaz kış demeden oturan annelere hakkını kim iade edecek? Onlara, bak senin hakkını biz aradık, bulduk ve şimdi de size iade ediyoruz diye kim diyecek? Devlet niye var? Biz niye varız? Arkadaşlar, biz bunun için varız, biz bunu halledeceğiz. Hatta daha da tabii ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmenimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur."

(Sürecek)