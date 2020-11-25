Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi dayanışma örneği olduğunu belirterek, "Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi, bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Görüşmede atılan adımları değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, "Şu anda hepsinde bir mutluluk var. Kelbecer dün tamamen boşalmış oldu. Kelbecer'e de geçme imkanını bundan sonraki süreçte Azeri kardeşlerimiz bulmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 30 yıllık bir gecikmeyle de olsa hakkın yerini bulduğunu ve Karabağ'da Azerbaycan bayrağının dalgalanmaya başladığını vurgulayan Erdoğan, "Herkes artık tavrını sahadaki yeni gerçekliğe göre belirlemeli, adımlarını buna göre atmalı, sürece destek olmalıdır." diye konuştu.

G20 dışındaki platformlarda ve ikili görüşmelerde üzerinde durdukları bir hususa dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ortak sorunlara ortak çözümler getirme konusundaki eksikliklerini İslam düşmanlığı ve ırkçılık akımlarının önünü açarak perdelemeye çalışanların yanlışları, krizleri daha da derinleştirmektedir. Avrupa'da terörle mücadeledeki çifte standartlı yaklaşımların acı sonuçlarını masumlara ödetmeye çalışan yönetimlerin bu tehlikeli yöntemden bir an önce vazgeçmelerini diliyoruz. Suçlunun, İslam veya Müslümanlar değil, uzunca bir süredir dünyaya hakim olan çarpık düzen olduğunun bir an önce anlaşılmasını diliyoruz."

Erdoğan, küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecini hızlandıran salgın döneminin en az kayıpla ve en az krizle geride kalması için üzerlerine düşeni yapmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Diplomatik çabalarımızı, sahadaki güçlü varlığımız ile destekleyerek, kendimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için en doğrusunu, en hayırlısını, en hakkaniyetlisini yapmak için mücadele etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Milletin sağlığıyla birlikte işinin, aşının, eğitiminin ve diğer tüm hizmetlerinin sorumluluğunun üzerlerinde olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Erdoğan, bunun için salgınla mücadele tedbirlerini, üretimi ve istihdamı en az düzeyde etkilemesini sağlayacak şekilde hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

- "Hukuk reformlarını da hızlandırıyoruz"

Küresel ticarette çok ciddi bir daralmanın beklendiği 2020 yılını ve bu etkilerin devam edeceği anlaşılan 2021 yılını Türkiye için kayıpları azaltmanın ötesinde bir kazanç dönemi haline getirmek istediklerini ifade eden Erdoğan, bunun için devletiyle, iş dünyasıyla, işçisiyle, genci ve yaşlısıyla 83 milyon olarak hep birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Olağanüstü dönemler, olağanüstü çabalar gerektirir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya ve ülkemiz işte böyle bir dönemden geçiyor. Salgının, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmasına, dikkatimizi ve enerjimizi dağıtmasına fırsat vermeyeceğiz. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle nice badireler gibi bunun da başarıyla üstesinden geleceğiz. Salgının yol açtığı ekonomik sıkıntıları çözmek için ihtiyaç duyulan her tedbiri alıyoruz. Bilhassa istihdamı korumaya yönelik desteklere büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede gerek hükümet gerek Meclis grubu olarak üzerimize düşenleri yapmanın gayreti içindeyiz. Ekonomide yeni bir yatırım, üretim, ihracat, istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bütçe görüşmelerinin ardından bu doğrultuda kapsamlı reformları birer birer hayata geçireceğiz. Yatırım ikliminin ayrılmaz bir parçası olan hukuk reformlarını da hızlandırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 3 yargı reformu paketinin Meclis tarafından kabul edildiğini hatırlatarak, hazırlıkları süren diğer reformları da Meclis gündemine taşıyacaklarını bildirdi.

- "Ülkemizin hedeflerine ulaşması için ne gerekiyorsa, AK Parti onu yapmıştır"

İnsan Hakları Eylem Planı'na, ekonominin temeli olan güven iklimini de artıracak şekilde genişleterek en kısa sürede son halini vereceklerini anlatan Erdoğan, bu çerçevede yapılan hazırlıkları, insan haklarıyla ilgili tüm kesimler yanında ekonomi yönetimi ve iş dünyasıyla da istişare ederek Meclis'in takdirine sunacaklarını belirtti.

Ekonomide küresel gelişmeler ve salgın sebebiyle ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun adımların da gerektikçe atılmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, AK Parti'nin 19 yıldır kesintisiz şekilde devam ettirdiği reform ve değişim odaklı siyasetini yeni gelişmelere ve yeni ihtiyaçlara uygun şekilde sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Reform ve değişim çalışmalarının merkezinde milletin olduğunu ifade eden Erdoğan, "Milletimiz neyi bekliyorsa, neye ihtiyaç duyuyorsa, ülkemizin hedeflerine ulaşması için ne gerekiyorsa, AK Parti onu yapmıştır, yapmaya devam etmektedir." dedi.

- "Hala parlamenter sistemi savunanlar var"

Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük reformunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Biz bunu söylerken, hala parlamenter sistemi savunanlar var, hala parlamenter demokrasiden bahsedenler var. Bu ülke yıllar yılı bu sistemi denemedi mi? Yıllar yılı bu sistemi denerken soruyorum; acaba üçlü, dörtlü koalisyonlarla ülkemizin ne hale geldiğini bilmiyor muyuz? Neler çektiğimizi bilmiyor muyuz? Acaba bir adım ileri gidebildik mi? Hayır. Sistem, şu anda olduğu gibi değiştirildi. Yoğun bir şekilde yol alıyoruz. Gerisinde 200 yılı bulan bir arayışın olduğu bu tarihi reformu milletimizin umutları ve talepleri doğrultusunda Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile birlikte gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi dayanışma örneği olduğunu belirten Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz. Sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. Milletimizin 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda kanıyla kurduğu bu ittifakın tek amacı, ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)











